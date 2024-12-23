Стефен Карри разозлился на мужчину, который забрал у ребёнка подаренные им кроссовки

Разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри кричал некоему мужчине и просил его отдать кроссовки, которые американский игрок подарил юному фанату после матча с «Миннесотой Тимбервулвз». Игра состоялась вчера, 22 декабря. Встреча завершилась со счётом 113:103 в пользу «воинов».

Напомним, Карри 36 лет. В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен принял участие в 22 играх. В среднем за встречу Карри набирает 22,4 очка, делает 5,0 подбора, отдаёт 6,5 результативной передачи, а также совершает 1,3 перехвата.

Ранее Айзея Томас назвал человека, который сделал дуэт Стефена Карри и Клэя Томпсона успешным.