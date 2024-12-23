Стефен Карри разозлился на мужчину, который забрал у ребёнка подаренные им кроссовки
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Разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри кричал некоему мужчине и просил его отдать кроссовки, которые американский игрок подарил юному фанату после матча с «Миннесотой Тимбервулвз». Игра состоялась вчера, 22 декабря. Встреча завершилась со счётом 113:103 в пользу «воинов».
НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 19, Эдвардс - 19, Гобер - 18, Рид - 16, Рэндл - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 3, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Майнотт, Дозьер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Джексон-Дэвис - 15, Подзиемски - 12, Куминга - 11, Хилд - 11, Уиггинс - 9, Шрёдер - 9, Пэйтон II - 7, Луни - 5, Андерсон - 3, Муди, Сантос, Грин, Уотерс III
Напомним, Карри 36 лет. В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен принял участие в 22 играх. В среднем за встречу Карри набирает 22,4 очка, делает 5,0 подбора, отдаёт 6,5 результативной передачи, а также совершает 1,3 перехвата.
Ранее Айзея Томас назвал человека, который сделал дуэт Стефена Карри и Клэя Томпсона успешным.
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