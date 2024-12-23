Защитник «Нью-Орлеана» Мюррей повторил уникальное достижение Уэстбрука, Пола и Хардена

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 129:132 в овертайме.

Мюррей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 24 с игры; 3 из 5 — штрафные), 15 результативных передач, восемь подборов, шесть перехватов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Деджонте стал четвёртым действующим игроком, который достиг таких показателей в одном матче.

До него этого добивались разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук, разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол.