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Защитник «Нью-Орлеана» Мюррей повторил уникальное достижение Уэстбрука, Пола и Хардена

Защитник «Нью-Орлеана» Мюррей повторил уникальное достижение Уэстбрука, Пола и Хардена
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Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 129:132 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 132
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 25, Макколлум - 24, Мисси - 21, Мёрфи - 21, Мюррей - 17, Джонс - 8, Бостон - 8, Тайс - 3, Грин - 2, Ривз, Альварадо, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 27, Уэстбрук - 21, Гордон - 17, Строутер - 13, Браун - 10, Портер - 8, Уотсон - 5, Джордан - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Мюррей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 17 очков (7 из 24 с игры; 3 из 5 — штрафные), 15 результативных передач, восемь подборов, шесть перехватов и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-8».

Как отмечает статистический аккаунт StatMuse в социальной сети, Деджонте стал четвёртым действующим игроком, который достиг таких показателей в одном матче.

До него этого добивались разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук, разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол.

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