Алекс Карузо продлит контракт с «Оклахомой», общая сумма сделки — $ 81 млн

Атакующий защитник Алекс Карузо и «Оклахома-Сити Тандер» достигли соглашения по поводу продления контракта на четыре года и общую сумму $ 81 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и ведущий инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Примечательно, что 30-летний Алекс Карузо начинал свою профессиональную карьеру в фарм-клубе «Оклахомы», однако так и не провёл ни одного матча за основную команду.

Спустя год он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», где отыграл четыре сезона. Затем защитник провёл три года в составе «Чикаго Буллз». За время своей карьеры Карузо стал чемпионом НБА в 2020 году с «Лейкерс» и дважды был включён в сборные всех звёзд по игре в обороне.