Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сказала, я ничего не стою». Отец Яниса Тиммы раскрыл, как к нему относилась Анна Седокова

«Сказала, я ничего не стою». Отец Яниса Тиммы раскрыл, как к нему относилась Анна Седокова
Аудио-версия:
Комментарии

Отец латвийского баскетболиста Яниса ТиммыРайтис Тимма рассказал об отношениях с Анной Седоковой в бытность их с Янисом совместной жизни.

«Он был влюблён в неё без памяти. Я часто бывал у них дома в Москве, я их хорошо знал. Помню, как на соревнованиях Анна Седокова бросалась мне в объятия и говорила: „Папа, папа…“. А потом, в один прекрасный день, она просто сказала, что я ничего не стою, и надо послать этого папу», — приводит слова отца покойного баскетболиста Правда.ру со ссылкой на телепередачу «Ты не поверишь НТВ».

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве. Янис ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

В Евролиге латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном

Материалы по теме
«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы
«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android