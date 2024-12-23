«Сказала, я ничего не стою». Отец Яниса Тиммы раскрыл, как к нему относилась Анна Седокова

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — Райтис Тимма рассказал об отношениях с Анной Седоковой в бытность их с Янисом совместной жизни.

«Он был влюблён в неё без памяти. Я часто бывал у них дома в Москве, я их хорошо знал. Помню, как на соревнованиях Анна Седокова бросалась мне в объятия и говорила: „Папа, папа…“. А потом, в один прекрасный день, она просто сказала, что я ничего не стою, и надо послать этого папу», — приводит слова отца покойного баскетболиста Правда.ру со ссылкой на телепередачу «Ты не поверишь НТВ».

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве. Янис ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

В Евролиге латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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