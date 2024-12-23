Журналист: Зайон вновь оказался в привычной для себя ситуации — на скамейке запасных

Североамериканский журналист и комментатор ESPN Майк Брин высказался о тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Заойне Уильямсоне, который за свою карьеру принял участие лишь в 190 матчах.

«Не забывайте, что это лучшие игроки в мире, несмотря ни на что. А тем временем в Нью-Орлеане Зайон Уильямсон вновь оказался в привычной для себя ситуации — на скамейке запасных в обычной одежде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К сожалению, этот невероятно талантливый спортсмен пока не смог справиться с постоянными проблемами со здоровьем на протяжении своей карьеры», — заявил Брин во время прямого эфира.