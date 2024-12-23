Результаты дня НБА 23 декабря: Йокич оформил трипл-дабл, у Мюррея — уникальное достижение

В ночь с 22 на 23 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 23 декабря
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 129:132 ОТ;
- «Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» — 95:122;
- «Торонто Рэпторс» — «Хьюстон Рокетс» — 110:114.
Разыгрывающий «Нью-Орлеана» Деджонте Мюррей набрал 17 очков, 15 результативных передач, восемь подборов, шесть перехватов и один блок-шот, став четвёртым действующим игроком, который достиг таких показателей в одном матче. До него этого добивались разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук, разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол.
Самым результативным игроком дня стал сербский тяжёлый форвард «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.
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