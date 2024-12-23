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Результаты игрового дня НБА 23 декабря: Йокич оформил трипл-дабл, Мюррей повторил уникальное достижение Хардена и Уэстбрука

Результаты дня НБА 23 декабря: Йокич оформил трипл-дабл, у Мюррея — уникальное достижение
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В ночь с 22 на 23 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 23 декабря

  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 129:132 ОТ;
  • «Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» — 95:122;
  • «Торонто Рэпторс» — «Хьюстон Рокетс» — 110:114.

Разыгрывающий «Нью-Орлеана» Деджонте Мюррей набрал 17 очков, 15 результативных передач, восемь подборов, шесть перехватов и один блок-шот, став четвёртым действующим игроком, который достиг таких показателей в одном матче. До него этого добивались разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук, разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол.

Самым результативным игроком дня стал сербский тяжёлый форвард «Денвера» Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 27 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 132
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 25, Макколлум - 24, Мисси - 21, Мёрфи - 21, Мюррей - 17, Джонс - 8, Бостон - 8, Тайс - 3, Грин - 2, Ривз, Альварадо, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 27, Уэстбрук - 21, Гордон - 17, Строутер - 13, Браун - 10, Портер - 8, Уотсон - 5, Джордан - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
95 : 122
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Сабонис - 17, Монк - 14, Мюррэй - 10, Хаертер - 8, Лайлз - 8, Маклафлин - 3, Макдермотт - 3, Эллис - 3, Дерозан - 2, Джонс - 2, Джонс - 2, Лень, Робинсон, Краудер
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Шиппард - 14, Нембард - 12, Макконнелл - 12, Топпин - 11, Уокер - 9, Брайант - 8, Матурин - 4, Фёрфи - 4, Джонсон, Несмит
НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Торонто Рэпторс: Уолтер - 27, Буше - 15, Агбаджи - 15, Дик - 14, Шид - 11, Баттл - 11, Олиник - 8, Барнс - 6, Могбо - 3, Барретт, Лоусон, Темпл, Шомше, Фернанду, Митчелл
Хьюстон Рокетс: Брукс - 27, Грин - 22, Шенгюн - 17, Смит II - 15, Уитмор - 11, Томпсон - 10, Тэйт - 7, Шеппард - 3, Ванвлит - 2, Холидей, Ландейл, Адамс, Грин, Маквей
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