Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис объяснил, что отличает Джейсона Тейтума от других суперзвёзд НБА

Кристапс Порзингис объяснил, что отличает Джейсона Тейтума от других суперзвёзд НБА
Комментарии

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис поделился мнением о Джейсоне Тейтуме, одном из ведущих игроков и лёгком форварде «Бостона», отметив, что его товарищ по команде не стремится к широкой известности.

«Он не стремится к саморекламе — его действия не направлены только на это.

Он играет так, как необходимо, и ему не требуется постоянно набирать 50 очков. Его главная цель — победа, и это то, что его отличает», — приводит слова Порзингиса североамериканская журналистка и клубная обозревательница Ноа Далзелл в своей социальной сети.

Сейчас читают:
Стал бы Джордан великим в современной НБА? Вот аргументы за и против
Стал бы Джордан великим в современной НБА? Вот аргументы за и против

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android