Кристапс Порзингис объяснил, что отличает Джейсона Тейтума от других суперзвёзд НБА

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис поделился мнением о Джейсоне Тейтуме, одном из ведущих игроков и лёгком форварде «Бостона», отметив, что его товарищ по команде не стремится к широкой известности.

«Он не стремится к саморекламе — его действия не направлены только на это.

Он играет так, как необходимо, и ему не требуется постоянно набирать 50 очков. Его главная цель — победа, и это то, что его отличает», — приводит слова Порзингиса североамериканская журналистка и клубная обозревательница Ноа Далзелл в своей социальной сети.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: