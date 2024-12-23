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«Это сломало меня. Просто уничтожило». Анферни Хардуэй рассказал о случае с О'Нилом

«Это сломало меня. Просто уничтожило». Анферни Хардуэй рассказал о случае с О'Нилом
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Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Анферни Хардуэй вспомнил, как в 1996 году легендарный центровой Шакил О'Нил ушёл из «Орландо Мэджик», в котором он тогда играл.

«Это был один из худших дней в моей жизни, без преувеличений. Полный кошмар. Шак никогда не говорил мне, что собирается уйти. Представьте: вся международная пресса собралась на наше командное интервью. Мы сидим на сцене, отвечаем на вопросы. И тут один из журналистов спрашивает меня: «Каково это — больше не играть в одной команде с Шаком?»

Я ошарашен, оглядываюсь на своих товарищей по команде — Гранта Хилла, Гэри Пэйтона, Чарльза Баркли (в рамках сборной США в 1996 году. — Прим. «Чемпионата») — и думаю: «Если это правда, то это просто катастрофа». Именно так я и ответил. А журналисты говорят: «Нет, он вот-вот подпишет многолетний контракт с «Лейкерс». Я был в шоке, но сказал: «Ну что ж, если это так, то я желаю ему всего наилучшего».

А потом Шак пришёл ко мне в комнату, постучал в дверь и сказал: «Бро, извини, я должен был тебе сказать раньше: я ухожу [из Орландо]». Это сломало меня. Просто уничтожило», — поделился Хардуэй во время подкаста Дрэймонда Грина.

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