«После той тренировки всё изменилось». Зоткин рассказал, как начал играть в баскетбол

Атакующий защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин поделился своей историей знакомства с баскетболом.

«Честно говоря, я точно не помню, в каком это было классе, но я вырос в семье музыкантов. Моя бабушка преподавала игру на фортепиано, а мама в детстве тоже занималась музыкой. По их стопам я начал заниматься игрой на гитаре: ходил на уроки, изучал сольфеджио — в общем, музыка была важной частью моего детства. Но параллельно в нашей школе открылась секция по баскетболу, и я решил попробовать себя в этом виде спорта.

Сначала было сложно совмещать музыку и баскетбол, и через полгода мне пришлось сделать выбор. Несмотря на старания бабушки оставить меня в музыке, я выбрал баскетбол. Это был переломный момент в моей жизни и, наверное, в моей спортивной карьере. Тогда у меня ещё не было какой-то особой мотивации или больших целей — баскетбол для меня был просто игрой, чем-то вроде детского увлечения.

Мне нравилось бросать мячик, играть с друзьями. Но однажды зимой произошло нечто важное. Во время каникул мне хотелось просто гулять, играть в снежки или кататься на санках, а мама настояла, чтобы я пошёл на тренировку. Это был первый раз, когда меня «заставили» заниматься баскетболом. И знаете что? После той тренировки всё изменилось. С тех пор я уже не представлял свою жизнь без баскетбола», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.