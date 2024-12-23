«Ничего не знал, был парнем из провинции». Сергей Зоткин — о знакомстве со сборной России

21-летний игрок «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин рассказал о самом памятном моменте из своей молодёжной карьеры.

«Впервые меня вызвали в сборную России в 15 лет. Это была команда U15, тренером которой был Роман Евгеньевич Семернинов. Это оказался мой первый вызов, и получилось всё довольно интересно. У нас проходил полуфинал первенства России в Бердске, городе в Новосибирской области, и туда приехал Николай Галаев (многие годы работал в РФБ в качестве руководителя департамента национальных и резервных сборных России. — Прим. «Чемпионата»), чтобы подобрать игроков для сборной.

Мне повезло, что он оказался там. Это было счастливым стечением обстоятельств. Он приехал на полуфинал, где играли «Челябинск», «Новосибирск» и «Барнаул», не самые известные команды. Он сразу же сказал: «Приезжай летом». Но Семернинов хотел сначала меня увидеть. Я приехал впервые и оказался в забавной ситуации: ничего не знал, был парнем из провинции, а все уже были знакомы, они собирались с 14 лет.

Я приехал позже остальных, и мне позвонили, сказали, в каком номере я живу и что нужно прийти на тренировку, чтобы получить реверс. Я был в замешательстве и позвонил тренеру, чтобы узнать, что это значит. Для меня реверс представлял баскетбольное движение. Это было забавно (смеётся). Но потом я адаптировался и в итоге попал в сборную. Хотя в окончательный список из 12 игроков я не вошёл, все сборы прошёл с командой», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.