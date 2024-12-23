Сергей Зоткин — о Суперлиге: многие игроки не продолжили карьеру из-за невезения

Защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин поделился мнением о том, насколько сложно молодому игроку закрепиться в Суперлиге.

«Достаточно сложно. В основном из-за отсутствия системы. Многие игроки, помимо меня, пошли в АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола. — Прим. «Чемпионата») и не продолжили профессиональную карьеру. Это произошло не потому, что они не были достойны, а из-за невезения. Много хороших игроков исчезли из-за отсутствия переходного этапа. После ДЮБЛа сразу шла основная команда, и если не попадёшь туда, то всё. Нужно уезжать в другие города, и это сложно.

Я оказался в команде в 15 лет, и мне в какой-то степени повезло. Везение в спорте — важный фактор, но всё-таки это прежде всего работа. В «Новосибирске» летом проходят просмотры для молодых игроков. Так получилось, что я был на этом сборе. Меня заметили, взяли и сказали, что стану тренироваться с молодёжью «Новосибирска». Я прошёл сборы и в августе или начале сентября подписал свой первый контракт. Пришёл подписывать его с мамой, потому что я был несовершеннолетним», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.