«Испытываю гордость». Игрок «Пари НН» Сергей Зоткин — о Егоре Дёмине

21-летний баскетболист Сергей Зоткин, выступающий в Единой лиге ВТБ за «Пари Нижний Новгород», высказался о Егоре Дёмине, который играет за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA.

«Следя за новостями, испытываю гордость за таких игроков. Он действительно перспективный, и то, как он двигается… Приятно наблюдать. Тем более что он очень молод. У меня есть знакомые, которые играли с ним ещё в спортшколе «Тринта». Видеть, как он проходит все этапы развития, — это впечатляет.

Он большой молодец, заслуживает уважения. Не думаю, что все этапы давались ему легко, но он добился многого. Если продолжит работать, его ждёт то, чего мы все ожидаем, — НБА», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.