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Сергей Зоткин объяснил, почему Егор Дёмин сможет проявить себя в НБА

Сергей Зоткин объяснил, почему Егор Дёмин сможет проявить себя в НБА
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин рассказал, почему игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин сможет проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на уровне легендарного российского баскетболиста Андрея Кириленко.

«Почему бы и нет? Конечно, сможет! Если продолжит работать и не столкнётся с внешними препятствиями, например, финансовыми проблемами или ненужными мыслями. У него есть талант и светлая голова, так что всё в его руках», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Дёмин выступает в студенческой американской лиге NCAA. Все известные баскетбольные эксперты и аналитики предрекают российскому игроку попадание в топ-10 драфта 2025 года.

Читайте полное интервью:
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