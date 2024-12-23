Сергей Зоткин объяснил, почему Егор Дёмин сможет проявить себя в НБА

Защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин рассказал, почему игрок университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин сможет проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на уровне легендарного российского баскетболиста Андрея Кириленко.

«Почему бы и нет? Конечно, сможет! Если продолжит работать и не столкнётся с внешними препятствиями, например, финансовыми проблемами или ненужными мыслями. У него есть талант и светлая голова, так что всё в его руках», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Дёмин выступает в студенческой американской лиге NCAA. Все известные баскетбольные эксперты и аналитики предрекают российскому игроку попадание в топ-10 драфта 2025 года.