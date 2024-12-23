«Это меня сильно напугало». Сергей Зоткин — о словах Зорана Лукича в «Пари НН»

21-летний игрок «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин, который первую часть прошлого сезона выступал в аренде за клуб, поделился историей о бывшем тренере команды Зоране Лукиче.

«Сложно сказать, но радость от того, что остался в «Нижнем Новгороде», была однозначно. Аренда действовала до нового года, но после этого наступило автоматическое продление. В начале года Зоран Лукич часто говорил фразу: «Собирай вещи, езжай в Новосибирск». Причём он отправлял меня «куда угодно», и в первый раз это меня сильно напугало.

Потом я понял, что это такая практика. Например, Андрей Воронцевич рассказывал, что Этторе Мессина отправлял его обратно в Омск раз по 10 за неделю. Когда понял, что останусь, был очень рад. Но мысли останавливаться на достигнутом не возникло», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.