Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это меня сильно напугало». Сергей Зоткин — о словах Зорана Лукича в «Пари НН»

«Это меня сильно напугало». Сергей Зоткин — о словах Зорана Лукича в «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний игрок «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин, который первую часть прошлого сезона выступал в аренде за клуб, поделился историей о бывшем тренере команды Зоране Лукиче.

«Сложно сказать, но радость от того, что остался в «Нижнем Новгороде», была однозначно. Аренда действовала до нового года, но после этого наступило автоматическое продление. В начале года Зоран Лукич часто говорил фразу: «Собирай вещи, езжай в Новосибирск». Причём он отправлял меня «куда угодно», и в первый раз это меня сильно напугало.

Потом я понял, что это такая практика. Например, Андрей Воронцевич рассказывал, что Этторе Мессина отправлял его обратно в Омск раз по 10 за неделю. Когда понял, что останусь, был очень рад. Но мысли останавливаться на достигнутом не возникло», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью:
«Лукич говорил: собирай вещи и уезжай». Яркая беседа с Сергеем Зоткиным из «Пари НН»
Эксклюзив
«Лукич говорил: собирай вещи и уезжай». Яркая беседа с Сергеем Зоткиным из «Пари НН»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android