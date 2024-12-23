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Игрок «Пари НН» Сергей Зоткин объяснил улучшение результатов клуба в Единой лиге

Игрок «Пари НН» Сергей Зоткин объяснил улучшение результатов клуба в Единой лиге
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Атакующий защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин рассказал, с чем связано улучшение результатов клуба в этом сезоне Единой лиги ВТБ по сравнению с прошлым.

«Думаю, это заслуга удачного состава: молодость и опыт здесь отлично сочетаются. Атмосфера в команде тоже играет большую роль. Каждый хочет что-то доказать. У нас молодой тренер, амбициозные игроки, и мы стремимся закрепить клуб на более высоких местах в таблице», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, на данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. В прошлом сезоне команда в первых 26 играх чемпионата победила лишь в семи, а в этом уже одержала 11 побед в 21 матче.

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