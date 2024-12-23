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Баскетболист Сергей Зоткин рассказал, что дают матчи с командами уровня ЦСКА или «Зенита»

Баскетболист Сергей Зоткин рассказал, что дают матчи с командами уровня ЦСКА или «Зенита»
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Баскетболист Сергей Зоткин, выступающий за «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ, рассказал, каково это — играть с такими командами, как ЦСКА или «Зенит».

«Эти матчи дают не только опыт, но и уверенность. На топовых аренах с полными трибунами давление совершенно иное. Это помогает привыкнуть к серьёзным условиям и понять, к чему нужно стремиться», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, на данный момент «Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. Команда, в которой играет Зоткин, уступает лишь ЦСКА, «Зениту», УНИКСу и «Локомотиву-Кубань».

Читайте полное интервью:
«Лукич говорил: собирай вещи и уезжай». Яркая беседа с Сергеем Зоткиным из «Пари НН»
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«Лукич говорил: собирай вещи и уезжай». Яркая беседа с Сергеем Зоткиным из «Пари НН»
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