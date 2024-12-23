Агент Тейтума ответил, почему Джейсон не поехал на просмотр в «Лейкерс» перед драфтом-2017

Джефф Векслер, агент лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, прокомментировал недавние слова Мэджика Джонсона.

Джонсон ранее говорил, что Векслер якобы не хотел того, чтобы «Лос-Анджелес Лейкерс» приглашал Тейтума на просмотр перед драфтом НБА 2017 года. Джейсон тогда отправился в «Бостон», а «Лейкерс» взяли Лонзо Болла.

«Мэджик прав в том, что он говорил, однако всё на самом деле происходило немного по-другому. Все знают, что драфт начинается в июне, а ребята заканчивают после «Мартовского безумия» и тренируются месяцами. Что ж, Джейсон несколько месяцев тренировался в Лос-Анджелесе и «Лейкерс» знали, что он в Лос-Анджелесе, но ни разу не позвонили.

В конце июня они уже позвонили и захотели пригласить его на тренировку. Но к тому времени все знали, что они возьмут Лонзо Болла. Поэтому, когда Роб Пелинка позвонил мне и спросил, могут ли они поработать с Джейсоном, я сказал: «Ну, если вы не собираетесь его брать, зачем вам с ним начинать работать?»

Поэтому я захотел связаться с Мэджиком, чтобы мы поговорили об этом. В итоге я сказал ему, что не собираюсь везти Джейсона через всю страну на тренировку, если они не собираются брать его. Вот так всё и произошло», — сказал Векслер в эфире SiusXM NBA Radio.

Главные новости дня: