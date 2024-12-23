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«Может выглядеть как глорство». Сергей Зоткин назвал любимую команду в НБА

«Может выглядеть как глорство». Сергей Зоткин назвал любимую команду в НБА
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин рассказал, за кем следит в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиге.

«Сейчас больше смотрю Евролигу, но из НБА всегда нравился «Голден Стэйт». Понимаю, что это может выглядеть как глорство, но симпатия началась давно. Сейчас больше выделяю отдельных игроков, например, Энтони Эдвардса. Хоть его сезон пока не лучший, наблюдать за его движениями на площадке — одно удовольствие. Евролигу я смотрю ещё пристальнее, во многом благодаря «Парижу».

Эта команда с первого появления в Еврокубке сумела громко о себе заявить. Их состав, атмосфера, всё, что происходит внутри, — просто шикарно. Я подписан на их соцсети и каждый раз поражаюсь. Игра Ти Джей Шортса впечатляет — заслуженный MVP ноября», — сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью:
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