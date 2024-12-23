Игрок «Пари НН» Сергей Зоткин оценил перспективы российского баскетбола

21-летний игрок клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин оценил перспективы российского баскетбола после отстранения России на международной арене.

«Из-за отсутствия международных соревнований сложно судить. Но больше времени для российских игроков — это плюс. Главное — быть смелее, пробовать что-то новое, адаптироваться к изменяющемуся баскетболу. Интересно, во что это выльется», – сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. 26 декабря в 20.00 мск клуб начнёт последний матч в 2024 году. Команде с Зоткиным в составе предстоит сыграть с «Локомотивом-Кубань».