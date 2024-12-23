Никола Йокич прошёл мимо мальчика, просившего у него автограф
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не остановился перед юным фанатом, который просил у него автограф. В ночь на 23 декабря мск «Денвер» встречался с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил в овертайме со счётом 132:129.
НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 132
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 25, Макколлум - 24, Мисси - 21, Мёрфи - 21, Мюррей - 17, Джонс - 8, Бостон - 8, Тайс - 3, Грин - 2, Ривз, Альварадо, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 27, Уэстбрук - 21, Гордон - 17, Строутер - 13, Браун - 10, Портер - 8, Уотсон - 5, Джордан - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Пикетт
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Йокич во встрече с «Пеликанс» набрал 27 очков, совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач. В общей сложности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту Никола принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 30,9 очка, совершал 13 подборов и отдавал 9,8 передачи.
Не так давно эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс заявил, что Йокич в этом сезоне выглядит тяжёлым.
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