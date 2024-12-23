Никола Йокич прошёл мимо мальчика, просившего у него автограф

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не остановился перед юным фанатом, который просил у него автограф. В ночь на 23 декабря мск «Денвер» встречался с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил в овертайме со счётом 132:129.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Йокич во встрече с «Пеликанс» набрал 27 очков, совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач. В общей сложности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту Никола принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 30,9 очка, совершал 13 подборов и отдавал 9,8 передачи.

Не так давно эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс заявил, что Йокич в этом сезоне выглядит тяжёлым.

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