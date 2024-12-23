Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич прошёл мимо мальчика, просившего у него автограф

Никола Йокич прошёл мимо мальчика, просившего у него автограф
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не остановился перед юным фанатом, который просил у него автограф. В ночь на 23 декабря мск «Денвер» встречался с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» и победил в овертайме со счётом 132:129.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
129 : 132
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 25, Макколлум - 24, Мисси - 21, Мёрфи - 21, Мюррей - 17, Джонс - 8, Бостон - 8, Тайс - 3, Грин - 2, Ривз, Альварадо, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Маррей - 27, Уэстбрук - 21, Гордон - 17, Строутер - 13, Браун - 10, Портер - 8, Уотсон - 5, Джордан - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Йокич во встрече с «Пеликанс» набрал 27 очков, совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач. В общей сложности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту Никола принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 30,9 очка, совершал 13 подборов и отдавал 9,8 передачи.

Не так давно эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс заявил, что Йокич в этом сезоне выглядит тяжёлым.

Сейчас читают:
Эксперт заявил, что Никола Йокич выглядит в этом сезоне «тяжёлым»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android