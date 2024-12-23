«ЦСКА и «Зенит» могли бы выйти в плей-офф Евролиги». Зоткин оценил уровень Единой лиги

Атакующий защитник «Пари Нижний Новгород» Сергей Зоткин оценил уровень Единой лиги в сравнении с европейскими чемпионатами.

«Наши топ-клубы, такие как «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань», вполне конкурентоспособны на уровне Евролиги. Думаю, «Зенит» и ЦСКА могли бы выйти в плей-офф. Их присутствие в Единой лиге тянет за собой другие команды, что повышает общий уровень чемпионата», – сказал Сергей Зоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, российские клубы отстранили от международных соревнований в 2022 году. До этого ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Химки» выступали в Евролиге и Еврокубке.