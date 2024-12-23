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Вембаньяма стал автором достижения, покорявшегося лишь двум игрокам за всю историю НБА

Вембаньяма стал автором достижения, покорявшегося лишь двум игрокам за всю историю НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в нынешнем сезоне уже провёл игру с набранными 50 очками, матч с 10 блок-шотами и игру 5x5 (файв-бай-файв — набор в статистике пяти или более пунктов по всем основным показателям).

Как информирует статистический сервис Crazy Stats, француз стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, который сумел стать автором трёх названных выше достижений за один сезон (с тех пор как лига начала учитывать в статистике блок-шоты с сезона-1973/1974).

Ранее такое удавалось только Дэвиду Робинсону (сезон-1992/1993) и Хакиму Оладжьювону (сезон-1989/1990).

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