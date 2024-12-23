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Единая лига назвала символическую пятёрку недели

Единая лига назвала символическую пятёрку недели
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказалось четыре иностранца и один российский игрок (Кирилл Елатонцев, представляющий «Локомотив-Кубань»).

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Ройс Хэмм («Парма»);
Джален Рейнольдс (УНИКС);
Джеремайя Мартин («Уралмаш»);
Дуэйн Бэйкон («Зенит»);
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, в активе которого 18 побед и два поражения. На втором месте располагается петербургский «Зенит», имеющий ту же разницу побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (16 побед — пять поражений).

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