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Чемпион НБА Джейсон Тейтум высказался об отношении к награде MVP

Чемпион НБА Джейсон Тейтум высказался об отношении к награде MVP
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Чемпион НБА лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу гонки за наградой MVP в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Одними из главных кандидатов на этот приз, помимо Тейтума, являются Никола Йокич из «Денвер Наггетс», тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

«Мы действительно хорошая команда. Вероятно, я не смогу показать такие же цифры, как другие парни. Но меня это вполне устраивает. Победа в гонке за MVP для меня не является главной целью», — сказал Тейтум в интервью журналистке Ноа Далзелл.

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