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Гомельский назвал топовые команды Евролиги, которые в этом сезоне его разочаровали

Гомельский назвал топовые команды Евролиги, которые в этом сезоне его разочаровали
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал команды Евролиги, которые в нынешнем сезоне его приятно удивили, а также рассказал, выступлением каких клубов он остался разочарован.

«Приятно удивляет «Париж» и «Жальгирис». Разочарование от игры «Реала», «Барселоны» и «Милана», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Париж». На счету французской команды 11 побед и пять поражений. «Монако» располагается на второй позиции (11 побед – шесть поражений), топ-3 замыкает «Олимпиакос», имеющий ту же разницу побед и поражений. «Жальгирис» сейчас на восьмом месте, «Барселона» на 10-м, «Милан» на 11-м, а «Реал» на 12-м.

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