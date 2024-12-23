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Виктор Вембаньяма назвал оптимальный вариант для Матча всех звёзд НБА

Виктор Вембаньяма назвал оптимальный вариант для Матча всех звёзд НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мнением о формате Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее стало известно, что в этом сезоне игра будет проходить в следующем формате: 24 игрока составят между собой три команды, в каждой из которых будет восемь баскетболистов; четвёртая команда будет подобрана из восходящих звёзд лиги. В неё войдут игроки НБА, которые играют в североамериканской лиге один-два года, а также выдающиеся атлеты из G-лиги.

«Я тоже задумываюсь, как вернуть соревновательную составляющую на Матч всех звёзд. Хотя что касается меня, то, когда я выйду на площадку, точно буду бороться за победу. Однако не думаю, что что-то может сравниться со старым форматом «Восток против Запада», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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