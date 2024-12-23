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Инсайдер назвал планы «Лос-Анджелеса» на Бронни Джеймса перед матчем с «Детройтом»

Инсайдер назвал планы «Лос-Анджелеса» на Бронни Джеймса перед матчем с «Детройтом»
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» приняла решение вызвать атакующего защитника Бронни Джеймса в расположение клуба для подготовки к матчу регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс». Об этом на своём официальном сайте рассказал известный инсайдер Марк Стейн.

Напомним, в настоящий момент Бронни выступает в G-лиге. В недавнем матче с «Гринсборо Сварм» он набрал 16 очков, реализовав два трёхочковых из пяти, сделал четыре подбора, отдал пять результативных передач, а также выполнил три перехвата. А в матче с фарм-клубом «Орландо Мэджик», состоявшимся чуть позже, Джеймс-младший отметился шестью очками, семью передачами, четырьмя подборами, одной передачей и одним блок-шотом.

Матч между «Лейкерс» и «Пистонс» пройдёт 24 декабря и начнётся в 6:30 мск.

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