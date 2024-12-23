Пэйтон Притчард назвал лучшую команду НБА по трёхочковым броскам на данный момент

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард поделился мнением об увеличившемся количестве трёхочковых бросков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в настоящий момент.

«Я считаю, что некоторым командам, быть может, не стоит бросать так много трёхочковых бросков. Но это точно не относится к нам. Мы в этом лучшие. Зачем нам что-то менять?» — приводит слова Притчарда североамериканский журналист и обозреватель Гэри Уошберн.

Ранее напарник Пэйтона лёгкий форвард Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу гонки за наградой MVP в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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