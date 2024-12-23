Тело Яниса Тиммы надолго останется в морге, названа причина — источник

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы будет оставаться в морге в течение продолжительного периода. Об этом информирует News.ru со ссылкой на свой источник. По его сведениям, на данный момент никто из родственников спортсмена не обращался в морг для оформления тела.

Также отмечается, что у скончавшегося баскетболиста при себе не имелось паспорта, что может создать дополнительные сложности.

«Ситуация такая: он в морге и будет ещё лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо ещё нотариально заверить», — говорится в сообщении источника издания.

Также сообщается, что разрешение на выдачу тела можно получить лишь в ЦАО Следственного комитета Российской Федерации, для чего требуется собрать большое число документов. После этого СК должен подписать разрешение, и только тогда можно говорить о времени и дате выдачи тела.

Напомним, Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру: