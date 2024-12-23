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Яннис Адетокунбо набрал около 25 кг с момента прихода в НБА

Яннис Адетокунбо набрал около 25 кг с момента прихода в НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прибавил около 25 кг веса с момента прихода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). Когда игрок присоединился к лиге в 2013 году, его вес составлял примерно 86 кг. В настоящий момент, по данным пресс-службы НБА, его вес равняется 110 кг.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 32,5 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 6,1 передачи. Ранее греческий баскетболист раскрыл, чем будет заниматься после завершения профессиональной карьеры.

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