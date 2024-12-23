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Врач ответил, как часто должен отдыхать почти 40-летний Леброн Джеймс

Врач ответил, как часто должен отдыхать почти 40-летний Леброн Джеймс
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Физиотерапевт Эван Джеффрис высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен давать своему лидеру Леброну Джеймсу восемь дней отдыха после каждых 15 игр. Джеффрис обратил внимание на впечатляющее выступление Джеймса сразу после пропуска двух матчей подряд после дискомфорта в ноге.

«Лейкерс» следует давать Леброну восемь выходных дней каждые 15 игр. Если он так выглядит после перерыва, у команды не будет выбора», — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Леброну 39 лет. 30 декабря ему исполнится 40. В этом сезоне Джеймс к настоящему моменту принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 23 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 8,9 передачи.

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