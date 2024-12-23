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Экс-игрок НБА предположил, что за таблетки принимал Леброн во время матча НБА

Экс-игрок НБА предположил, что за таблетки принимал Леброн во время матча НБА
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Бывший американский баскетболист, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и первый пик драфта НБА 2001 года Кваме Браун прокомментировал видео, на котором лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был замечен за употреблением неизвестных таблеток во время матча с «Сакраменто Кингз» (113:100). По мнению Кваме, это могло быть обычное обезболивающее.

«Видел, как многие в комментариях писали: «Я никогда не замечал, чтобы игрок НБА принимал таблетки на скамейке во время матча». Но я постоянно это видел и сам это делал. Я принимал таблетки в перерыве. Я принимал их перед игрой. Я видел, как игроки получали травмы и принимали таблетки посреди матчей. Так что давайте опровергнем все эти разговоры. Если у Леброна проблемы с ногой, было бы логично, чтобы он принял таблетку на скамейке запасных», — сказал Браун на канале Kwame Brown Bust Life в YouTube.

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