Стало известно, когда могут пройти похороны Яниса Тиммы

Похороны латвийского баскетболиста Яниса Тиммы пройдут в период между Рождеством и Новым годом. Об этом информирует «Аргументы и факты», ссылаясь на источник из окружения семьи спортсмена.

«Похороны Яниса пройдут между Рождеством и Новым годом. То есть с 25 декабря по 31 декабря», – сказал собеседник издания.

Напомним, Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск. Игроку было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара была в браке с 2020 года, а в этом году рассталась.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Янис выступал за такие клубы, как петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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