Бывший партнёр Брайанта и О'Нила раскритиковал Аренаса, назвавшего Коби помощником Шака

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер раскритиковал слова бывшего игрока НБА и трёхкратного участника Матча всех звёзд Гилберта Аренаса, назвавшего четырёхкратного обладателя титула североамериканской лиги Коби Брайанта помощником легендарного Шакила О'Нила.

«Прекратите нести чушь. Коби никогда не был помощником Биг Шака», — написал Харпер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Харпер был игроком «Лейкерс» в течение первых двух лет в начале 2000-х, когда команда завоевала трипит. Он сыграл большую роль в победе «Лос-Анджелеса» в плей-офф НБА 2000 года, когда он выходил в стартовом составе в каждой из 23 игр «Лейкерс» в плей-офф и набирал в среднем 8,6 очка, 3,7 подбора, 3,2 передачи и 1,0 перехвата за матч.