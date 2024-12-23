Чемпион НБА стал фигурантом судебного процесса, связанного с бизнесом по продаже марихуаны

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году Глен Дэвис стал фигурантом нового судебного процесса. Об этом сообщает издание TMZ.

Инвестор Линдси Уайт утверждает, что в 2021 году она заключила с Дэвисом соглашение о создании соуса для барбекю под брендом «Big Baby Q» и совместном запуске бизнеса по производству марихуаны, предоставив ему 30 тыс. в качестве займа. Дэвис, в свою очередь, познакомил Уайт с американским актёром и музыкальным исполнителем Крисом Брауном для потенциального сотрудничества.

Однако после того, как Глена арестовали по другому уголовному делу в 2021 году, их партнёрство прервалось. Уайт обвиняет Глена в нарушении контракта и умышленном введении в заблуждение, а также требует неопределённого размера компенсации.

Дэвиса осудили из-за мошенничества с планом медицинского страхования экс-игроков НБА. Вместе с некоторыми другими баскетболистами, в частности Тони Алленом и Терренсом Уильямсом, Дэвис подавал заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле им не оказывались.

Дэвис подал заявления на общую сумму $ 132 000. Кроме того, он заявлял, что 2 октября 2018 года получал стоматологическую помощь на сумму $ 27 200 в Беверли-Хиллз. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов при помощи данных геолокации его мобильного телефона установили, что в это время он находился в другом месте.

Дэвис провёл в НБА восемь сезонов, играя за «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс». В среднем за карьеру он набирал четыре очка и делал 2,5 подбора за игру.