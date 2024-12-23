Лидеры НБА среди игроков по различным показателям за матч в сезоне-2024/2025 на 23 декабря

23 декабря 2024 года часть команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) преодолела планку в 30 игр в сезоне-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами нынешнего розыгрыша североамериканской лиги среди игроков по различным показателям за игру.

Лидеры сезона среди игроков по показателям за игру:

Очки: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 32,7;

Подборы: Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — 14,0;

Передачи: Трей Янг («Атланта Хоукс») — 12,2;

Перехваты: Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс») — 3,0;

Блок-шоты: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 3,8.

Для каждого из баскетболистов данные показатели являются рекордными в их карьерах.