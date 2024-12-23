Лидеры НБА среди игроков по различным показателям за матч в сезоне-2024/2025 на 23 декабря

23 декабря 2024 года часть команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) преодолела планку в 30 игр в сезоне-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами нынешнего розыгрыша североамериканской лиги среди игроков по различным показателям за игру.
Лидеры сезона среди игроков по показателям за игру:
Очки: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 32,7;
Подборы: Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — 14,0;
Передачи: Трей Янг («Атланта Хоукс») — 12,2;
Перехваты: Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс») — 3,0;
Блок-шоты: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 3,8.
Для каждого из баскетболистов данные показатели являются рекордными в их карьерах.