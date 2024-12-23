Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидеры НБА среди игроков по различным показателям за матч в сезоне-2024/2025 на 23 декабря

Лидеры НБА среди игроков по различным показателям за матч в сезоне-2024/2025 на 23 декабря
Комментарии

23 декабря 2024 года часть команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) преодолела планку в 30 игр в сезоне-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лидерами нынешнего розыгрыша североамериканской лиги среди игроков по различным показателям за игру.

Лидеры сезона среди игроков по показателям за игру:

Очки: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 32,7;
Подборы: Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс») — 14,0;
Передачи: Трей Янг («Атланта Хоукс») — 12,2;
Перехваты: Дайсон Дэниэлс («Атланта Хоукс») — 3,0;
Блок-шоты: Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 3,8.

Для каждого из баскетболистов данные показатели являются рекордными в их карьерах.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Пулишич — о критике сравнений с Леброном Джеймсом: людям нужно успокоиться, это шутка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android