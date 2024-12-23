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«Фенербахче» расторг контракт с Бобаном Марьяновичем

«Фенербахче» расторг контракт с Бобаном Марьяновичем
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Турецкий клуб «Фенербахче» официально сообщил о прекращении сотрудничества с сербским центровым Бобаном Марьяновичем. Об этом сообщила пресс-служба команды.

36-летний центровой провёл в составе турецкого коллектива в нынешнем сезоне Евролиги семь матчей. В среднем за встречу он набирал 10,1 очка, делал 4,9 подбора, а также отдавал 1,6 результативной передачи.

Напомним, Марьянович подписал контракт с турецким клубом в сентябре 2024 года, он рассчитан на один год. Кроме того, соглашение включает в себя пункт, позволяющий обеим сторонам выйти из договора раньше времени.

В прошлом сезоне Бобан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Хьюстон Рокетс» и принял участие в 14 играх.

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