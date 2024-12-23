Пол Пирс и Кевин Гарнетт представили команды на Матч звёзд НБА

Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году Пол Пирс и Кевин Гарнетт представили собственные варианты команд на Матч звёзд НБА во время беседы на подкасте Ticket & The Truth.

Команда на Матч звёзд НБА, по мнению Пола Пирса.

1. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

4. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

5. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

6. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).

7. Бэм Адебайо («Майами Хит»).

8. Девин Букер («Финикс Санз»).

Команда на Матч звёзд НБА, по мнению Кевина Гарнетта.

1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

2. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).

3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

6. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).

7. Шей-Гилджес Александер («Оклахома-Сити Тандер»).