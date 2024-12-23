Легенда НБА обвинила нынешних игроков в эгоизме и отсутствии заботы о будущем поколении

63-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», Айзея Томас раскритиковал некоторых современных игроков за эгоизм.

«Как бывший президент профсоюза я чрезвычайно рад, когда игроки могут зарабатывать деньги. И мне хочется, чтобы игроки зарабатывали как можно больше денег. Но меня беспокоит то, что сегодняшние игроки не понимают важности фразы: «Вы должны держать дверь открытой для следующего поколения».

В этом есть определённая аутентичность, которую вы привносите в свои выступления каждый вечер, чтобы быть уверенным, что то, что у нас есть, за счёт чего мы живём, вы сохраняете для следующего поколения. Сейчас я вижу, что не все, но некоторые не думают о следующем поколении.

Они думают только о том, что для них хорошо прямо сейчас. Сейчас у нас хорошие деньги, и мне хочется, чтобы они все зарабатывали ещё больше. Но я также хочу, чтобы они защищали «золотую антилопу», приходили на игру и на арену и давали людям понять: «Эй, у нас здесь действительно хороший спорт, и мы хотим, чтобы это всё продолжалось», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.