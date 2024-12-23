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Парсонс — о Бронни Джеймсе: задача НБА не угождать Леброну

Парсонс — о Бронни Джеймсе: задача НБА не угождать Леброну
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36-летний американский бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс высказался по поводу прихода Бронни Джеймса, являющегося сыном четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса, в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я думаю, что переход Бронни Джеймса в НБА тормозит его рост… Задача этого бизнеса не в том, чтобы угождать Леброну Джеймсу… «Лейкерс» не выводят остальных парней на уровень НБА из-за их фамилии», — приводит слова Парсонса издание Clutch Рoints.

В минувшие выходные Бронни Джеймс установил личный рекорд по передачам в победном матче Лиги развития НБА.

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