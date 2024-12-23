Агент Алексея Шведа выразил готовность к переговорам с клубами Единой лиги

Агент Обрад Фимич, представляющий интересы 35-летнего звёздного российского разыгрывающего Алексея Шведа, заявил, что они готовы провести переговоры с клубами Единой лиги ВТБ.

«Новый тренер [«Шаньси Лунгс»] не дал Алексею шансов проявить себя, делая ставку на других легионеров. Хотя до сезона два других клуба СВА [Китайской баскетбольной ассоциации] хотели подписать Шведа, но генеральный менеджер «Шаньси» отказался отпускать. А тренеру он в итоге не подошёл. Неприятная ситуация.

Мне как сербу было странно, что перед переходом в Китай клубы Единой лиги не выразили интереса к кандидатуре Алексея. Он достойно представлял страну за границей в такие тяжёлые времена. Алексей — объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последние 14 лет. В Сербии по-другому относятся к своим легендам. Посмотрим, как будет с интересом клубов Единой лиги на этот раз», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».