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НБА представила топ-10 самых популярных игроков в текущем сезоне по просмотрам в соцсетях

НБА представила топ-10 самых популярных игроков в текущем сезоне по просмотрам в соцсетях
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила топ-10 наиболее популярных игроков лиги по просмотрам в социальных сетях в сезоне-2024/2025.

Отметим, что те игроки, чьи номера выделены жёлтым цветом, примут участие в матчах НБА в Рождество.

Фото: Страница НБА в социальных сетях

Напомним, лидеру данного топа Леброну 39 лет. В составе калифорнийского клуба в текущем сезоне Джеймс принял участие в 26 встречах. В среднем за игру американский лёгкий форвард набирает 23,0 очка, делает 7,9 подбора, отдаёт 8,9 передачи, а также проводит на площадке 34 минуты и 56 секунд.

Ранее Чендлер Парсонс высказался по поводу прихода Бронни Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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