Названо уникальное достижение, которое может покориться Николе Йокичу в НБА

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич может стать первым центровым в истории североамериканской лиги, обладающим точностью бросков с трёхочковой линии в 50%.

На данный момент Йокич реализует 50,5% трёхочковых бросков за игру. Таким образом, он может занять шестую позицию в истории лиги и лидирующую среди всех центрфорвардов, попавших 170+ дальних бросков при точности 50%.

Предыдущий лучший результат Йокича был установлен в сезоне 2018 года — 39,6%, где он был лучшим в своей команде вместе с Гэри Харрисом.

После 26 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Наггетс» занимают пятое место в Западной конференции, имея на своём счету 15 побед и 11 поражений.