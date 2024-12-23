Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо уникальное достижение, которое может покориться Николе Йокичу в НБА

Названо уникальное достижение, которое может покориться Николе Йокичу в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич может стать первым центровым в истории североамериканской лиги, обладающим точностью бросков с трёхочковой линии в 50%.

На данный момент Йокич реализует 50,5% трёхочковых бросков за игру. Таким образом, он может занять шестую позицию в истории лиги и лидирующую среди всех центрфорвардов, попавших 170+ дальних бросков при точности 50%.

Предыдущий лучший результат Йокича был установлен в сезоне 2018 года — 39,6%, где он был лучшим в своей команде вместе с Гэри Харрисом.

После 26 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Наггетс» занимают пятое место в Западной конференции, имея на своём счету 15 побед и 11 поражений.

Материалы по теме
Легенда НБА обвинила нынешних игроков в эгоизме и отсутствии заботы о будущем поколении
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android