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Стивен Эй Смит нашёл будущую звезду WNBA

Стивен Эй Смит нашёл будущую звезду WNBA
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19-летняя американский баскетболистка, выступающая за команду «USC Троянс» конференции Big Ten в NCAA (Национальной университетской спортивной ассоциации), ДжуДжу Уоткинс может стать звездой такого же калибра, как и звезда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк, считает аналитик и эксперт Стивен Эй Смит.

«Нам следует говорить о ДжуДжу так же, как мы говорили о Кейтлин Кларк в прошлом году. Уоткинс особенная… Она то, в чём нуждается баскетбол», — приводит слова Эй Смита издание Clutch Points.

Уоткинс училась в школах «Уиндуорд» и «Сьерра Каньон» в своём родном городе Лос-Анджелесе. Она была признана лучшим новичком по версии ESPN и получила национальную награду «Игрок года».

В свой первый сезон в «USC Троянс» Уоткинс была единогласно выбрана в первую команду All American и выиграла награду Энн Мейерс Драйсдейл. Она получила трофей «Новичок года» и установила рекорд результативности среди новичков первого дивизиона NCAA.

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