Мэджик Джонсон назвал команду НБА, чья игра ему нравится в текущем сезоне

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и пятикратный чемпион лиги Мэджик Джонсон назвал команду НБА, чья игра ему нравится в текущем сезоне.

«[«Бостон Селтикс»] Эта команда… слушайте, мне нравится, как они играют, поскольку пятеро парней касаются мяча. Возможно, это единственная баскетбольная команда на данный момент, где мяч передаётся», — приводит слова Джонсона портал Fadeaway World.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 22 декабря, «кельты» разделили площадку с «Чикаго Буллз». Встреча завершилась со счётом 123:98 в пользу «Бостон Селтикс». Следующий матч «кельты» проведут завтра, 24 декабря, с «Орландо Мэджик».