Яннис Адетокунбо: самый популярный клуб не участвует в рождественских играх?

30-летний звёздный греческий баскетболист нигерийского происхождения, играющий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» на позиции форварда, Яннис Адетокунбо выразил своё недовольство тем, что его команда не примет участия в рождественских играх в сезоне-2024/2025.

«Тот, кто является самой популярной командой — не на Востоке, а во всей НБА — не участвует в рождественской игре? Что? К сожалению, это факт… У нас не будет рождественской игры. Почему? Потому что у нас маленький рынок сбыта?» — приводит слова Адетокунбо издание Clutch Рoints.

«Бакс» выиграли Кубок НБА в сезоне-2024/2025, который проводился второй раз в истории североамериканской лиги, обыграв в финале команду «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 97:81.