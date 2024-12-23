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Опубликован обновлённый рейтинг команд НБА. «Наггетс» — в топ-10, «Мемфис» — в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс».

2. «Оклахома-Сити Тандер».

3. «Бостон Селтикс».

4. «Мемфис Гриззлиз».

5. «Даллас Маверикс».

6. «Хьюстон Рокетс».

7. «Нью-Йорк Никс».

8. «Милуоки Бакс».

9. «Орландо Мэджик».

10. «Денвер Наггетс».

11. «Голден Стэйт Уорриорз».

12. «Миннесота Тимбервулвз».

13. «Майами Хит».

14. «Лос-Анджелес Клипперс».

15. «Лос-Анджелес Лейкерс».

16. «Сан-Антонио Спёрс».

17. «Атланта Хоукс».

18. «Индиана Пэйсерс».

19. «Финикс Санз».

20. «Сакраменто Кингз».

21. «Чикаго Буллз».

22. «Детройт Пистонс».

23. «Филадельфия Сиксерс».

24. «Бруклин Нетс».

25. «Юта Джаз».

26. «Торонто Рэпторс».

27. «Портленд Трэйл Блэйзерс».

28. «Шарлотт Хорнетс».

29. «Нью-Орлеан Пеликанс».

30. «Вашингтон Уизардс».