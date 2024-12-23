Экс-игрок НБА назвал ключевую проблему «Лос-Анджелес Лейкерс»

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс назвал одну из ключевых проблем «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У «Лейкерс» действительно есть хорошие игроки. Они не славятся тем, что развивают таланты… Я думаю, что это одна из основных их проблем, связанных с непоследовательностью, которая заключается в том, что молодые парни с ходу вылетают из состава и расхватываются другими командами», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

После 28 игр в сезоне-2024/2025 «озёрники» занимают шестое место в Западной конференции, уступив в 12 играх и победив в 16.