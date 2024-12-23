Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА назвал ключевую проблему «Лос-Анджелес Лейкерс»

Экс-игрок НБА назвал ключевую проблему «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс назвал одну из ключевых проблем «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У «Лейкерс» действительно есть хорошие игроки. Они не славятся тем, что развивают таланты… Я думаю, что это одна из основных их проблем, связанных с непоследовательностью, которая заключается в том, что молодые парни с ходу вылетают из состава и расхватываются другими командами», — приводит слова Уильямса издание Clutch Points.

После 28 игр в сезоне-2024/2025 «озёрники» занимают шестое место в Западной конференции, уступив в 12 играх и победив в 16.

Материалы по теме
Парсонс — о Бронни Джеймсе: задача НБА не угождать Леброну
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android