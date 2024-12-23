Защитник «Далласа» сделал крупное рождественское пожертвование детям

31-летний американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции защитника, Спенсер Динвидди устроил благотворительную акцию в Далласе, подарив 100 велосипедов детям.

«Не у всех людей есть те преимущества, которые есть у нас, спортсменов. Когда-то и я был в таком положении… Приятно быть здесь и внести немного праздничного настроения этим детям», — приводит слова Динвидди журналист Джоуи Мистретта.

Спенсер Динвидди был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 38-м номером командой «Детройт Пистонс». За техасскую команду выступал в сезоне-2022/2023, а затем ушёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». В межсезонье перед стартом нынешнего сезона вернулся в «Даллас».