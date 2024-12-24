Дональд Трамп назначил владельца клуба НБА послом США в Италии

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил миллиардера и владельца клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Тилмана Фертитта послом страны в Италии.

«Тилман — успешный бизнесмен, который основал и построил одну из ведущих развлекательных и риэлторских компаний нашей страны, в которой работают около 50 тыс. американцев. Тилман имеет долгую историю помощи обществу посредством многочисленных благотворительных инициатив, которые включают детские благотворительные организации, правоохранительные органы и медицинское сообщество», — написал Трамп на своей странице в социальных сетях.

67-летний Фертитта выделил Дональду Трампу на его предвыборную кампанию на пост президента США в этом году порядка $ 487 тыс.